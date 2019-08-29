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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 36043 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117926 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128652 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119882 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124575 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127776 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152590 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150930 просмотра

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Актуальное
Зеленский вспомнил погибших в адских боях под Иловайском

Зеленский вспомнил погибших в адских боях под Иловайском

Киев  •  УНН

 • 9225 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Сегодня в Киеве в Михайловский Златоверхий принесли почти 400 подсолнухов. За каждого погибшего четыре года назад в адских боях под Иловайском. Среди цветущих и спелых подсолнухов. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Сегодня в Михайловский Златоверхий принесли почти 400 подсолнухов. За каждого погибшего четыре года назад в адских боях под Иловайском. Среди цветущих и спелых подсолнухов", - написал Зеленский.

Президент напомнил, что в эти дни погибли сотни, а у миллионов замирали сердца и застывали слезы в глазах.

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"29 августа уснули вечным сном больше всего героев Иловайского котла - почти половина. Сегодня, на шестой год войны, Донбасс полит кровью тысяч. Теперь мы чествуем их именно 29 августа - в День памяти погибших защитников Украины. Сейчас подсолнух напоминает о каждом, став символом нашей скорби и памяти", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что "мы - нация мира".

"Но мы сильные, когда это нужно. И "в родном крае господствовать не дадим никому ..." Я знаю, что мы остановим эту войну и вернем домой наших пленных, возродим Донбасс, вернем аннексированный Крым и докажем, что Украина - единая и неделимая страна, государство и нация. И знаю, что никогда не забудем всех, кто отдал за это жизнь", - резюмировал он.

Напомним, в боях за Иловайск в августе 2014 года Украинская армия потеряла 220 военнослужащих, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.

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