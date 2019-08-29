Нові нардепи вшанували пам'ять загиблих під Іловайськом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Під час урочистого засідання Верховної Ради IX-го скликання, депутат від партії “Європейська солідарність” Андрій Парубій оголосив хвилину мовчання в пам’ять про загиблих героїв під Іловайськом, передає кореспондент УНН.
“Завдяки їм ми тут у безпеці й мирі маємо можливість спокійно працювати над законами. П’ять років тому, регулярні підрозділи армії російського агресора підступно атакували українських воїнів під Іловайськом, цей військовий злочин доведений і покарання невідворотне. Україна пам’ятає трагічні та водночас героїчні сторінки своєї історії. Берестечка, Крути, Іловайськ, аеропорт Дебальцеве . Так у запеклій безкомпромісній боротьбі створювалася наша незалежність. Будьмо гідними полеглих лицарів України. Вічна пам’ять та слава нашим героям. Оголошую хвилину мовчання”, — сказав Парубій.
Нагадаємо, у боях за Іловайськ у серпні 2014 року українська армія втратила 220 військових, 40 зникли безвісти, 13 військовослужбовців досі у полоні.