Новые нардепы почтили память погибших под Иловайском

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 7236 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113718 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124527 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115989 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121706 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126234 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151423 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150830 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140737 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 196500 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Новые нардепы почтили память погибших под Иловайском

Новые нардепы почтили память погибших под Иловайском

Киев  •  УНН

 • 8980 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Во время торжественного заседания Верховной Рады IX-го созыва, депутат от партии “Европейская солидарность” Андрей Парубий объявил минуту молчания в память о погибших героях под Иловайском, передает корреспондент УНН.

“Благодаря им мы здесь в безопасности и мире есть возможность спокойно работать над законами. Пять лет назад, регулярные подразделения армии российского агрессора коварно атаковали украинских воинов под Иловайск, этот военное преступление доказано и наказание неотвратимо. Украина помнит трагические и одновременно героические страницы истории. Берестечко, Круты, Иловайск, аэропорт Дебальцево. Так в упорной бескомпромиссной борьбе создавалась наша независимость. Будем достойными павших рыцарей Украины. Вечная память и слава нашим героям. Объявляю минуту молчания”, — сказал Парубий.

Напомним, в боях за Иловайск в августе 2014 года украинская армия потеряла 220 военнослужащих, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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