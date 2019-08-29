В Україні вперше офіційно вшановують загиблих в День пам’яті захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Україні сьогодні, 29 серпня відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Таку пам’ятну дату своїм указом встановив президент України Володимир Зеленський, про підписання документа глава держави поінформував під час урочистостей 24 серпня, передає УНН.
Згідно з указом, Кабінет міністрів має із залученням громадськості, родин загиблих захисників розробити й затвердити комплексний план заходів із належного вшанування пам’яті полеглих воїнів, а Міністерство закордонних справ — забезпечувати проведення дипломатичними установами України заходів до Дня пам’яті захисників України, а також участь представників дипломатичного корпусу іноземних держав, акредитованих в Україні, у відповідних офіційних заходах у нашій країні.
Також доручається обласним і Київській міській державним адміністраціям забезпечувати здійснення заходів із вшанування пам’яті захисників України.
Нагадаємо, у столиці змінили маршрут автобусів через проведення масового заходу, присвяченого пам’яті загиблих та зниклих безвісті бійців за незалежність України.
Як повідомляв УНН, Президент України підписав указ про встановлення Дня пам’яті захисників України тоді ж, коли оголосив про нього — 24 серпня, у День Незалежності України.