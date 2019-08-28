Сьогодні змінять маршрут столичного транспорту через вшанування пам’яті бійців за незалежність України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Сьогодні, 28 серпня, буде змінено маршрут автобусів № 119 та тролейбусів № 8, 9, 17, 19, 19Д, 30 через проведення масового заходу, присвяченого пам’яті загиблих та зниклих безвісті бійців за незалежність України. Про це повідомили у КП “Київпастранс”, передає УНН.
Так, з 09:00 орієнтовно до 12:00 рух маршрутів буде організовано:
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- автобус № 119: від вул. Василя Касіяна до просп. Повітрофлотського за діючим маршрутом, далі — вул. Василя Липківського — вул. Ползунова — вул. Івана Огієнка — просп. Повітрофлотський, далі за діючим маршрутом;
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- тролейбусів маршрутів № 8, 9 відповідно від вул. Смілянської та аеропорту “Київ” ім. І. Сікорського до просп. Повітрофлотського за діючими маршрутами, далі — вул. Солом’янська — вул. Протасів Яр — вул. Івана Федорова — вул. Велика Васильківська — вул. Жилянська — вул. Шота Руставелі — вул. Рогнідинська — вул. Еспланадна — ст. м. “Палац Спорту”;
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- тролейбус маршрут № 17 від ст. м. “Площа Льва Толстого” до залізничного вокзалу “Південний”;
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- тролейбус маршрут № 19 від вул. Ольжича до залізничного вокзалу “Південний”;
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- тролейбус маршрут № 19-Д від вул. Юрія Іллєнка до залізничного вокзалу “Південний”;
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- тролейбус маршрут № 30 на ділянках від вул. Милославської до залізничного вокзалу “Південний” та від вул. Кадетський гай до вул. Борщагівської.
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