Сегодня изменят маршрут столичного транспорта из-за чествования памяти бойцов за независимость Украины

Так, с 09:00 ориентировочно до 12:00 движение маршрутов будет организовано:



автобус № 119 от ул. Василия Касияна к просп. Воздухофлотского по действующему маршруту, далее — ул. Василия Липковского — ул. Ползунова — ул. Ивана Огиенко — просп. Воздухофлотский, далее по действующему маршруту;



троллейбусов маршрутов № 8, 9 соответственно от ул. Смелянского и аэропорта “Киев” им. И. Сикорского в просп. Воздухофлотского по действующим маршрутам, далее — ул. Соломенская — ул. Протасов Яр — ул. Ивана Федорова — ул. Большая Васильковская — ул. Жилянская — ул. Шота Руставели — ул. Рогнединская — ул. Эспланадная — ст. м. “Дворец Спорта”;



троллейбус маршрут № 17 от ст. м. “Площадь Льва Толстого” до железнодорожного вокзала “Южный”;



троллейбус маршрут № 19 от ул. Ольжича до железнодорожного вокзала “Южный”;



троллейбус маршрут № 19-Д от ул. Юрия Ильенко до железнодорожного вокзала “Южный”;



троллейбус маршрут № 30 на участках от ул. Милославской до железнодорожного вокзала “Южный” и от ул. Кадетский гай до ул. Борщаговской.



Напомним, в Киеве презентуют smart-технологии для развития городского пространства.