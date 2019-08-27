Столична діджиталізація: у Києві презентують smart-технології для розбудови міського простору – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. 1 жовтня у конгресно-виставковому центрі "Парковий" уже вчетверте стартує Kyiv Smart City Forum, де презентують останні розробки у сфері "розумних" рішень, інноваційні досягнення української столиці, глобальні процеси діджиталізації та smart-технології у розбудові міського простору, передає УНН.
Одна з головних тем цьогорічного форуму – діджиталізація Києва та українських міст для комфорту і безпеки громадян. Експерти обговорять світові тенденції у цій сфері, зокрема, уніфікацію платіжних систем. Представники столичної влади презентують розвиток і перспективи цифрової інфраструктури Києва. Також йтиметься про інноваційні екосистеми, технології моніторингу споживання енергетичних ресурсів і оцінки екологічної ситуації, сортування сміття.
Цього року учасників очікують 8 тематичних секцій (виступи у форматі SHORT TALKS, презентації, воркшопи, панельні дискусії), 1000 м демозони (демонстрація технологічних рішень вендорів, інноваційні продукти для розумних міст), 3500 гостей (представників місцевих влад, посольств, міжнародних організацій, бізнес-кіл, ЗМІ, вендорів, урбаністів, лідерів думок). У КВЦ "Парковий" площею понад 6000 кв. м пройде тест-драйв електрокарів і гібридів.
У рамках форуму відбудеться щорічна церемонія нагородження міст-інноваторів Smart Місто 2019. Найкращі міські проекти, громадські та державні ініціативи будуть визначені в 5 номінаціях:
відкрите інноваційне місто – за успішне залучення жителів до процесів управління містом на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій;
найкраща транспортна модель міста – за найвищі стандарти у розвитку міської транспортної інфраструктури;
найкомфортніше місто для життя – за найвищі стандарти проживання та високий рівень задоволеності мешканців;
місто стартапів – за підтримку запуску нових інноваційних проектів та технологічних рішень для вдосконалення міського простору;
екологічно відповідальне місто – за використання розумних технологій для захисту та відновлення міської екосистеми.
Як відомо, торік у рамках церемонії столицю визнали "Найбільш комфортним містом для життя".
Ознайомитися із детальною програмою Kyiv Smart City Forum 2019 можна за посиланням: http://bit.ly/2Kc1LZb.
Нагадаємо, що Kyiv Smart City Forum започатковано для залучення провідних компаній світу до реалізації інноваційних проектів у Києві, налагодження співпраці київської влади та іноземних експертів у сфері інноваційних технологій, впровадження проектів із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.