Столичная диджитализация: в Киеве презентуют smart-технологии для развития городского пространства - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. 1 октября во конгрессно-выставочном центре "Парковый" уже в четвертый раз стартует Kyiv Smart City Forum, где презентуют последние разработки в сфере "умных" решений, инновационные достижения украинской столице, глобальные процессы диджитализации и smart-технологии в развитии городского пространства, передает УНН.
Одна из главных тем нынешнего форума - диджитализация Киева и украинских городов для комфорта и безопасности граждан. Эксперты обсудят мировые тенденции в этой сфере, в частности, унификацию платежных систем. Представители столичной власти представляют развитие и перспективы цифровой инфраструктуры Киева. Также речь пойдет об инновационных экосистемы, технологии мониторинга потребления энергетических ресурсов и оценки экологической ситуации, сортировка мусора.
В этом году участников ожидают 8 тематических секций (выступления в формате SHORT TALKS, презентации, воркшопы, панельные дискуссии), 1000 м демозоны (демонстрация технологических решений вендоров, инновационные продукты для умных городов), 3500 гостей (представителей местных властей, посольств, международных организаций, бизнес-кругов, СМИ, вендоров, урбанистов, лидеров мнений). В КВЦ "Парковый" площадью более 6000 кв. м пройдет тест-драйв электрокаров и гибридов.
В рамках форума состоится ежегодная церемония награждения городов-инноваторов Smart Город 2019 Самые городские проекты, общественные и государственные инициативы будут определены в 5 номинациях:
открытое инновационное город - за успешное привлечение жителей к процессам управления городом на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
лучшая транспортная модель города - за самые высокие стандарты в развитии городской транспортной инфраструктуры;
самый комфортный город для жизни - за самые высокие стандарты проживания и высокий уровень удовлетворенности жителей;
город стартапов - за поддержку запуска новых инновационных проектов и технологических решений для совершенствования городского пространства;
экологически ответственное город - за использование разумных технологий для защиты и восстановления городской экосистемы.
Как известно, в прошлом году в рамках церемонии столицу признали "Самым комфортным городом для жизни".
Ознакомиться с подробной программой Kyiv Smart City Forum 2019 можно по ссылке: http://bit.ly/2Kc1LZb .
Напомним, что Kyiv Smart City Forum основан для привлечения ведущих компаний мира к реализации инновационных проектов в Киеве, налаживание сотрудничества киевской власти и иностранных экспертов в сфере инновационных технологий, внедрение проектов с применением новейших информационно-коммуникационных технологий.