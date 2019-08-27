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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 54749 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124241 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134606 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124453 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127148 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129481 просмотра

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Столичная диджитализация: в Киеве презентуют smart-технологии для развития городского пространства - КГГА

Столичная диджитализация: в Киеве презентуют smart-технологии для развития городского пространства - КГГА

Киев  •  УНН

 • 32611 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. 1 октября во конгрессно-выставочном центре "Парковый" уже в четвертый раз стартует Kyiv Smart City Forum, где презентуют последние разработки в сфере "умных" решений, инновационные достижения украинской столице, глобальные процессы диджитализации и smart-технологии в развитии городского пространства, передает УНН.

Одна из главных тем нынешнего форума - диджитализация Киева и украинских городов для комфорта и безопасности граждан. Эксперты обсудят мировые тенденции в этой сфере, в частности, унификацию платежных систем. Представители столичной власти представляют развитие и перспективы цифровой инфраструктуры Киева. Также речь пойдет об инновационных экосистемы, технологии мониторинга потребления энергетических ресурсов и оценки экологической ситуации, сортировка мусора.

В этом году участников ожидают 8 тематических секций (выступления в формате SHORT TALKS, презентации, воркшопы, панельные дискуссии), 1000 м демозоны (демонстрация технологических решений вендоров, инновационные продукты для умных городов), 3500 гостей (представителей местных властей, посольств, международных организаций, бизнес-кругов, СМИ, вендоров, урбанистов, лидеров мнений). В КВЦ "Парковый" площадью более 6000 кв. м пройдет тест-драйв электрокаров и гибридов.

В рамках форума состоится ежегодная церемония награждения городов-инноваторов Smart Город 2019 Самые городские проекты, общественные и государственные инициативы будут определены в 5 номинациях:

открытое инновационное город - за успешное привлечение жителей к процессам управления городом на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
лучшая транспортная модель города - за самые высокие стандарты в развитии городской транспортной инфраструктуры;
самый комфортный город для жизни - за самые высокие стандарты проживания и высокий уровень удовлетворенности жителей;
город стартапов - за поддержку запуска новых инновационных проектов и технологических решений для совершенствования городского пространства;
экологически ответственное город - за использование разумных технологий для защиты и восстановления городской экосистемы.

Как известно, в прошлом году в рамках церемонии столицу признали "Самым комфортным городом для жизни".

Ознакомиться с подробной программой Kyiv Smart City Forum 2019 можно по ссылке: http://bit.ly/2Kc1LZb .

Напомним, что Kyiv Smart City Forum основан для привлечения ведущих компаний мира к реализации инновационных проектов в Киеве, налаживание сотрудничества киевской власти и иностранных экспертов в сфере инновационных технологий, внедрение проектов с применением новейших информационно-коммуникационных технологий.

Украинские Национальные Новости

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