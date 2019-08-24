Президент встановив День пам’яті захисників України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність – 29 серпня, передає кореспондент УНН.
“Дорогі українці, сьогодні тут присутні родини загиблих, військовослужбовці та учасників добровольчих формувань. Мною підписано указ про встановлення Дня Пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, за суверенітет та територіальну цілісність України та відзначення його щорічно 29 серпня...”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, Україна святкує День Незалежності. Урочистості до Дня Незалежності почалися з хвилини мовчання за загиблими героями.