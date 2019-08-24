Президент установил День памяти защитников Украины

"Дорогие украинцы, сегодня здесь присутствуют семьи погибших, военнослужащие и участники добровольческих формирований. Мною подписан указ об установлении Дня Памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины и празднования его ежегодно 29 августа....", - сказал Зеленский.

Напомним, Украина празднует День Независимости. Торжества ко Дню Независимости начались с минуты молчания по погибшим героям.