Урочистості до Дня Незалежності почалися з хвилини мовчання за загиблими героями
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський оголосив на Майдані Незалежності хвилину мовчання у пам'ять про загиблих героїв, повідомляє кореспондент УНН.
Після короткого зверненя до українців з Алеї Героїв Небесної Сотні глава держави оголосив хвилину мовчання.
“Шановні українці, ми починаємо День Незалежності України з місця де саме заради збереження нашої незалежності кращі сини та доньки України віддали своє життя, своє майбутнє, заради нашого. І сьогодні наше майбутнє каже їм всім дякую. Вічна пам’ять загиблим”, — сказав Зеленський.
Після хвилини мовчання пролунали 100 дзвонів , які також підхопили усі міста України. Ці дзвони символізують сто ударів серця кожного з полеглих героїв Небесної Сотні.
Президентське подружжя поклало квіти до пам’ятного хреста загиблим.