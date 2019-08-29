В Украине впервые официально чествуют погибших в День памяти защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Украине сегодня, 29 августа отмечают День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Такую памятную дату своим указом установил президент Украины Владимир Зеленский, о подписании документа глава государства сообщил во время торжеств 24 августа, передает УНН.
Согласно указу, Кабинет министров должен с привлечением общественности, семей погибших защитников разработать и утвердить комплексный план мероприятий по чествования памяти павших воинов, а Министерство иностранных дел — обеспечивать проведение дипломатическими учреждениями Украины мероприятий ко Дню памяти защитников Украины, а также участие представителей дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в Украине, в соответствующих официальных мероприятиях в нашей стране.
Также поручается областным и Киевской городской государственным администрациям обеспечивать осуществление мероприятий, посвященных памяти защитников Украины.
Напомним, в столице изменили маршрут автобусов из-за проведение массового мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.
Как сообщал УНН, Президент Украины подписал указ об установлении Дня памяти защитников Украины тогда же, когда объявил о нем — 24 августа, в День Независимости Украины.