У Запоріжжі волонтери та ветерани запалили свічки за загиблими під Іловайськом

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сьогодні ввечері, 29 серпня, волонтери та ветерани війни на Донбасі зібралися у запорізькому Парку металургів, аби вшанувати загиблих під Іловайськом та всіх українських бійців, що віддали своє життя під час війни на Донбасі. Учасники запалили свічки та лампадки, які поклали до пам’ятних знаків із портретами запорізьких бійців, які загинули на Донбасі. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.