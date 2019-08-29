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У Запоріжжі волонтери та ветерани запалили свічки за загиблими під Іловайськом

У Запоріжжі волонтери та ветерани запалили свічки за загиблими під Іловайськом

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сьогодні ввечері, 29 серпня, волонтери та ветерани війни на Донбасі зібралися у запорізькому Парку металургів, аби вшанувати загиблих під Іловайськом та всіх українських бійців, що віддали своє життя під час війни на Донбасі. Учасники запалили свічки та лампадки, які поклали до пам’ятних знаків із портретами запорізьких бійців, які загинули на Донбасі. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

"Те, що зараз відбувається в державі — це спільна справа суспільства. У нас досі велика недовіра громади до влади. Так склалося. І зараз важливо, щоб всі верстви нашого суспільства проводили такі заходи, бо вони єднають. Такі дати — це те, що єднає суспільство. Це приклади, на яких можна виховувати, відчувати спільним, причетним до стійкості, побудови і захисту держави“,— розповів ветеран війни на Донбасі, колишній боєць батальйону “Донбас”, учасник боїв під Іловайськом Тимур Книш.

Учасники акції також вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих на Донбасі українських бійців.

Зранку 29 серпня у Парку Металургів відбулися офіційні жалобні заходи до Дня пам’яті захисників. В них взяли участь військовослужбовці місцевих військових частин, представники обласної та міської влади, родини загиблих та ветерани війни на Донбасі. Також на Кушугумському цвинтарі Запоріжжя, де поховані неідентифіковані бійці, священики різних конфесій провели спільний молебень за душами загиблих.

Найзапекліші бої під Іловайськом, які називають “Іловайським котлом”, відбулися в серпні 2014 року. Українські військові потрапили в оточення й зазнали численних втрат.

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Як повідомляв УНН, в Україні 29 серпня вперше відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Таку пам’ятну дату своїм указом встановив президент України Володимир Зеленський, про підписання документа глава держави поінформував під час урочистостей 24 серпня.

Нагадаємо, у боях за Іловайськ у серпні 2014 року українська армія втратила 220 військових, 40 зникли безвісти, 13 військовослужбовців досі у полоні.

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