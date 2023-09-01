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В Евросоюзе анонсировали "существенные предложения" по расширению блока до 2030 года

В Евросоюзе анонсировали "существенные предложения" по расширению блока до 2030 года

Киев • УНН

 • 422478 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Расширение Европейского Союза до 2030 года возможно, если страны-кандидаты и блок "удвоят свои усилия". Еврокомиссия планирует сделать "существенные предложения" в октябре 2023-го, рассказал в интервью Euractiv еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Варгеи, информирует УНН.

Цитата

"Вопрос всегда был: хотим ли мы это сделать? И это первый раз, когда я слышу от Европейского Совета, что они хотят это сделать – это приветствуется", – сказал Варгеи на полях неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Толедо 31 августа.

На вопрос, произойдет ли это к 2030 году, он ответил: "Все, что мы как ЕС хотим сделать, является осуществимым. Я не думаю, что это вопрос дат. Это вопрос политической воли и выполнения. Со стороны ЕС, но также и со стороны наших стран-партнеров на Западных Балканах или других трех стран-кандидатов Украины, Молдовы и Грузии".

Детали

Еврокомиссар подчеркнул, что расширение блока до 2030 года возможно, но для этого институты ЕС, все страны-члены и страны-кандидаты "должны удвоить свои усилия". По его словам, это также означает, что Евросоюз должен ускорить свои усилия по реформам. Варгеи объявил, что в октябре, когда Еврокомиссия должна представить ежегодные отчеты о прогрессе для всех стран в процессе вступления в блок, она выступит с "существенными предложениями".

"Мы готовы выступать даже с новыми смелыми предложениями и с новыми идеями", – сказал он.

Он уточнил, что планы прежде всего будут включать "План роста", который президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала в мае. С его помощью ЕС стремится увеличить инвестиции на Западных Балканах, а также облегчить экономическое влияние войны россии против Украины.

"Этот план ускорит не только институциональную, но и реальную интеграцию этих стран в ЕС. Он будет включать все, начиная от реформ в сфере верховенства права, демократии, экономических реформ и интеграции, улучшит климат для инвесторов и обеспечит необходимую финансовую поддержку для устранения разрыва в развитии до того, как эти страны станут членами", – сообщил еврокомиссар. 

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Помимо этого, продолжил он, предложения будут включать увеличение финансирования для стран-кандидатов и предоставление раннего доступа к определенным сферам политики блока: "Эти страны будет намного легче интегрировать, если они будут намного более развитыми, чем сейчас и чем в предыдущих случаях расширения".

Он сказал, что подход к странам-кандидатам будет более гибким, и будет сосредотачиваться на сферах политики, "в которых мы можем продвигаться", а также на усилиях каждой страны. Еврокомиссар отметил, что в таком подходе "нет ничего нового", и он "не будет универсальным решением", зато будет зависеть от "фактического прогресса, которого достигнет страна-кандидат".

"Постепенная интеграция не может быть заменой, потому что они (страны-кандидаты, - ред.) не подали заявку на частичное членство, они подали заявку на членство. Во-вторых, мы хотим продвигать реальную интеграцию на местах, прежде чем они присоединятся, то есть их граждане уже смогут пользоваться преимуществами членства, что принесет им процветание и долгосрочную безопасность, а также сделает их начните играть по нашим правилам и в клубе", - резюмировал Варгеи. 

Напомним

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель во время своего выступления на Бледском стратегическом форуме заявил, что Европейский Союз должен быть готовым к расширению блока к 2030 году, так же как страны-кандидаты.

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