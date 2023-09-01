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У Євросоюзі анонсували "суттєві пропозиції" щодо розширення блоку до 2030 року

У Євросоюзі анонсували "суттєві пропозиції" щодо розширення блоку до 2030 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Розширення Європейського Союзу до 2030 року можливе, якщо країни-кандидати та блок "подвоять свої зусилля". Єврокомісія планує зробити "суттєві пропозиції" у жовтні 2023-го, розповів в інтерв'ю Euractiv єврокомісар з питань розширення ЄС Олівер Варгеї, інформує УНН.

Цитата

"Питання завжди було: чи хочемо ми це зробити? І це перший раз, коли я чую від Європейської Ради, що вони хочуть це зробити – це вітається", – сказав Варгеї на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Толедо 31 серпня.

На питання, чи це відбудеться до 2030 року, він відповів: "Все, що ми як ЄС хочемо зробити, є здійсненним. Я не думаю, що це питання дат. Це питання політичної волі та виконання. З боку ЄС, але також і з боку наших країн-партнерів на Західних Балканах або інших трьох країн-кандидатів України, Молдови та Грузії".

Деталі

Єврокомісар підкреслив, що розширення блоку до 2030 року можливе, але для цього інституції ЄС, усі країни-члени та країни-кандидати "повинні подвоїти свої зусилля". За його словами, це також означає, що Євросоюз повинен прискорити свої зусилля щодо реформ. Варгеї оголосив, що в жовтні, коли Єврокомісія має представити щорічні звіти про прогрес для всіх країн у процесі вступу до блоку, вона виступить із "суттєвими пропозиціями".

"Ми готові виступати навіть з новими сміливими пропозиціями та з новими ідеями", – сказав він.

Він уточнив, що плани передусім включатимуть "План зростання", який президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн опублікувала у травні. З його допомогою ЄС прагне збільшити інвестиції на Західних Балканах, а також полегшити економічний вплив війни росії проти України.

"Цей план прискорить не лише інституційну, а й реальну інтеграцію цих країн до ЄС. Він включатиме все, починаючи від реформ у сфері верховенства права, демократії, економічних реформ та інтеграції, покращить клімат для інвесторів і забезпечить необхідну фінансову підтримку для усунення розриву в розвитку до того, як ці країни стануть членами", – повідомив єврокомісар. 

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Крім цього, продовжив він, пропозиції включатимуть збільшення фінансування для країн-кандидатів і надання раннього доступу до певних сфер політики блоку: "Ці країни буде набагато легше інтегрувати, якщо вони будуть набагато розвиненішими, ніж зараз і ніж у попередніх випадках розширення".

Він сказав, що, підхід до країн-кандидатів буде більш гнучким, і зосереджуватиметься на сферах політики, "у яких ми можемо просуватися", а також на зусиллях кожної країни. Єврокомісар зазначив, що у такому підході "немає нічого нового", і він "не буде універсальним рішенням", натомість залежатиме від "фактичного прогресу, якого досягне країна-кандидат".

"Поступова інтеграція не може бути заміною, тому що вони (країни-кандидати, - ред.) не подали заявку на часткове членство, вони подали заявку на членство. По-друге, ми хочемо просувати реальну інтеграцію на місцях, перш ніж вони приєднаються, тобто їхні громадяни вже зможуть користуватися перевагами членства, що принесе їм процвітання та довгострокову безпеку, а також зробить їх почніть грати за нашими правилами і в клубі", - резюмував Варгеї. 

Нагадаємо

Голова Європейської Ради Шарль Мішель під час свого виступу на Бледському стратегічному форумі заявив, що Європейський Союз повинен бути готовим до розширення блоку до 2030 року, так само як країни-кандидати.

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