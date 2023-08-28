Голова Євроради: "Ми повинні бути готовими, з обох сторін, до розширення ЄС до 2030 року"

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Мішель зауважив, що ЄС протягом останніх років став більш впливовим, наполегливим та реалістичним, а також працює над тим, щоб "змінити глобальний підхід до розвитку". За його словами, це важливо для того, щоб зробити світ безпечнішим і процвітаючим.

"Ось чому ми цеглинка за цеглинкою будуємо нашу стратегічну автономію. Щоб бути сильнішим і безпечнішим, ЄС має зміцнити наші зв’язки та стати могутнішим. Ось чому настав час взятися за виклик розширення. І для нас в ЄС, і для наших майбутніх держав-членів", - підкреслив посадовець.

Він нагадав, що шлях до Євросоюзу для Балканських країн почався понад 20 років тому: "Саміт у Салоніках у 2003 році підтвердив європейську перспективу Західних Балкан. Але повільний темп цього шляху до ЄС розчарував багатьох як у регіоні, так і в ЄС".

На сьогодні, за його словами, "відкрито вікно можливостей". Мішель наголосив, що у червні 2022 року ЄС надав Україні та Молдові статус країн-кандидатів, і такий же статус очікує на Грузію, коли держава виконає відповідні вимоги.

"Тож тепер розширення – це вже не мрія. Настав час рухатися вперед. Попереду ще багато роботи. Це буде важко, а часом і боляче. Для майбутніх держав-членів і для ЄС", - сказав він.

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"Щоб бути достовірним, я вважаю, що ми повинні говорити про час і домашнє завдання. І в мене є пропозиція. Коли ми готуємо наступний стратегічний порядок денний ЄС, ми повинні поставити собі чітку мету. Я вважаю, що ми повинні бути готові — з обох сторін — до 2030 року до розширення. Це означає, що наступний довгостроковий бюджет ЄС повинен включати наші спільні цілі. Це амбітно, але необхідно. Це свідчить про те, що ми налаштовані серйозно", - заявив голова Євроради.

Він додав: "Лідери ЄС обговорюватимуть розширення на наших наступних засіданнях Європейської Ради. Ми будемо займати позицію щодо відкриття переговорів з Україною та Молдовою. І я також очікую, що Боснія і Герцеговина та Грузія повернуться до столу".

Нагадаємо

Голова Європейської ради Шарль Мішель 24 серпня заявив, що майбутнє України разом з Євросоюзом.