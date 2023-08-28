Голова Євроради: "Ми повинні бути готовими, з обох сторін, до розширення ЄС до 2030 року"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Голова Європейської Ради Шарль Мішель під час свого виступу на Бледському стратегічному форумі заявив, що Європейський Союз повинен бути готовим до розширення блоку до 2030 року, так само як країни-кандидати, передає кореспондент УНН.
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Мішель зауважив, що ЄС протягом останніх років став більш впливовим, наполегливим та реалістичним, а також працює над тим, щоб "змінити глобальний підхід до розвитку". За його словами, це важливо для того, щоб зробити світ безпечнішим і процвітаючим.
"Ось чому ми цеглинка за цеглинкою будуємо нашу стратегічну автономію. Щоб бути сильнішим і безпечнішим, ЄС має зміцнити наші зв’язки та стати могутнішим. Ось чому настав час взятися за виклик розширення. І для нас в ЄС, і для наших майбутніх держав-членів", - підкреслив посадовець.
Він нагадав, що шлях до Євросоюзу для Балканських країн почався понад 20 років тому: "Саміт у Салоніках у 2003 році підтвердив європейську перспективу Західних Балкан. Але повільний темп цього шляху до ЄС розчарував багатьох як у регіоні, так і в ЄС".
На сьогодні, за його словами, "відкрито вікно можливостей". Мішель наголосив, що у червні 2022 року ЄС надав Україні та Молдові статус країн-кандидатів, і такий же статус очікує на Грузію, коли держава виконає відповідні вимоги.
"Тож тепер розширення – це вже не мрія. Настав час рухатися вперед. Попереду ще багато роботи. Це буде важко, а часом і боляче. Для майбутніх держав-членів і для ЄС", - сказав він.
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"Щоб бути достовірним, я вважаю, що ми повинні говорити про час і домашнє завдання. І в мене є пропозиція. Коли ми готуємо наступний стратегічний порядок денний ЄС, ми повинні поставити собі чітку мету. Я вважаю, що ми повинні бути готові — з обох сторін — до 2030 року до розширення. Це означає, що наступний довгостроковий бюджет ЄС повинен включати наші спільні цілі. Це амбітно, але необхідно. Це свідчить про те, що ми налаштовані серйозно", - заявив голова Євроради.
Він додав: "Лідери ЄС обговорюватимуть розширення на наших наступних засіданнях Європейської Ради. Ми будемо займати позицію щодо відкриття переговорів з Україною та Молдовою. І я також очікую, що Боснія і Герцеговина та Грузія повернуться до столу".
Нагадаємо
Голова Європейської ради Шарль Мішель 24 серпня заявив, що майбутнє України разом з Євросоюзом.