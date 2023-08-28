Председатель Евросовета: "Мы должны быть готовыми, с обеих сторон, к расширению ЕС до 2030 года"

Детали

Мишель отметил, что ЕС в последние годы стал более влиятельным, настойчивым и реалистичным, а также работает над тем, чтобы "изменить глобальный подход к развитию". По его словам, это важно для того, чтобы сделать мир более безопасным и процветающим.

"Вот почему мы кирпичик за кирпичиком строим нашу стратегическую автономию. Чтобы быть сильнее и безопаснее, ЕС должен укрепить наши связи и стать мощнее. Вот почему пришло время взяться за вызов расширения. И для нас в ЕС, и для наших будущих государств-членов", - подчеркнул чиновник.

Он напомнил, что путь в Евросоюз для Балканских стран начался более 20 лет назад: "Саммит в Салониках в 2003 году подтвердил европейскую перспективу Западных Балкан. Но медленный темп этого пути в ЕС разочаровал многих как в регионе, так и в ЕС".

На сегодня, по его словам, "открыто окно возможностей". Мишель отметил, что в июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдове статус стран-кандидатов, и такой же статус ожидает Грузию, когда государство выполнит соответствующие требования.

"Так что теперь расширение – это уже не мечта. Пришло время двигаться вперед. Впереди еще много работы. Это будет трудно, а порой и больно. Для будущих государств-членов и для ЕС", - сказал он.

Цитата

"Чтобы быть достоверным, я считаю, что мы должны говорить о времени и домашнем задании. И у меня есть предложение. Когда мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить себе четкую цель. Я считаю, что мы должны быть готовы — с обеих сторон — к 2030 году к расширению. Это означает, что следующий долгосрочный бюджет ЕС должен включать наши общие цели. Это амбициозно, но необходимо. Это свидетельствует о том, что мы настроены серьезно", - заявил председатель Евросовета.

Он добавил: "Лидеры ЕС будут обсуждать расширение на наших следующих заседаниях Европейского Совета. Мы будем занимать позицию по открытию переговоров с Украиной и Молдовой. И я также ожидаю, что Босния и Герцеговина и Грузия вернутся к столу".

Напомним

Председатель Европейского совета Шарль Мишель 24 августа заявил, что будущее Украины вместе с Евросоюзом.