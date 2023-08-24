"Ваше майбутнє з нами": Голова Європейської ради привітав українців з Днем Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Голова Європейської ради Шарль Мішель привітав українців з Днем Незалежності і заявив, що майбутнє України разом з Євросоюзом. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку посадовця у Х.
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"Мої дорогі українські друзі, у цей дуже важливий день, День вашої Незалежності, ЄС підтримує вас. Ми підтримуватимемо вас стільки, скільки потрібно, щоб ви були членом нашої європейської родини. Ваше майбутнє з нами. Зірки прапора ЄС майорітимуть над вільною та суверенною державою", - наголосив Мішель.
Нагадаємо
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європарламенту Роберта Мецола привітали Україну з Днем Незалежності.
Dear Ukrainian friends,
On your Independence Day, the EU stands with you.
You are a member of our European family and your future is with us.
Slava Ukraini. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/g2hUrmjJxT