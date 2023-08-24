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"Ваше майбутнє з нами": Голова Європейської ради привітав українців з Днем Незалежності

"Ваше майбутнє з нами": Голова Європейської ради привітав українців з Днем Незалежності

Київ • УНН

 • 690981 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Голова Європейської ради Шарль Мішель привітав українців з Днем Незалежності і заявив, що майбутнє України разом з Євросоюзом. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку посадовця у Х.

Цитата

"Мої дорогі українські друзі, у цей дуже важливий день, День вашої Незалежності, ЄС підтримує вас. Ми підтримуватимемо вас стільки, скільки потрібно, щоб ви були членом нашої європейської родини. Ваше майбутнє з нами. Зірки прапора ЄС майорітимуть над вільною та суверенною державою", - наголосив Мішель.

Нагадаємо

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європарламенту Роберта Мецола привітали Україну з Днем Незалежності.

Dear Ukrainian friends,

On your Independence Day, the EU stands with you.

You are a member of our European family and your future is with us.

Slava Ukraini. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/g2hUrmjJxT

— Charles Michel (@CharlesMichel) August 24, 2023

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