"Ваше будущее с нами": Председатель Европейского совета поздравил украинцев с Днем Независимости

Цитата

"Мои дорогие украинские друзья, в этот очень важный день, День вашей Независимости, ЕС поддерживает вас. Мы будем поддерживать вас столько, сколько нужно, чтобы вы были членом нашей европейской семьи. Ваше будущее с нами. Звезды флага ЕС будут развеваться над свободным и суверенным государством", - подчеркнул Мишель.

Напомним

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Мецола поздравили Украину с Днем Независимости.

Dear Ukrainian friends,



On your Independence Day, the EU stands with you.



You are a member of our European family and your future is with us.



Slava Ukraini. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/g2hUrmjJxT

— Charles Michel (@CharlesMichel) August 24, 2023