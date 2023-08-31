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Війна в Україні прискорила процес розширення ЄС - Боррель

Війна в Україні прискорила процес розширення ЄС - Боррель

Київ • УНН

 • 482873 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Війна в Україні прискорила процес розширення ЄС. Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Толедо, передає УНН.

Цитата

“Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу. Я думаю, що війна в Україні прискорила процес розширення. Однак важливо пам’ятати, що країни можуть вступити до ЄС лише тоді, коли виконають усі умови. Я вважаю, що важливо встановити політичну мету для розширення. Це дасть політичний імпульс процесу та допоможе країнам, які прагнуть членства, підготуватися, зокрема Україні знадобиться велика підтримка від ЄС”, - сказав Боррель.

Нагадаємо

Раніше Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив у середу, що запропонував країнам-членам блоку, аби до кінця року 40 тисяч українських військовослужбовців пройшли навчання у межах навчальної місії ЄС EUMAM. 

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