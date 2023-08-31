Война в Украине ускорила процесс расширения ЕС - Боррель
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Война в Украине ускорила процесс расширения ЕС. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Толедо, передает УНН.
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“Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз. Я думаю, что война в Украине ускорила процесс расширения. Однако важно помнить, что страны могут вступить в ЕС только тогда, когда выполнят все условия. Я считаю, что важно установить политическую цель для расширения. Это даст политический импульс процессу и поможет странам, которые стремятся к членству, подготовиться, в частности Украине понадобится большая поддержка от ЕС”, - сказал Боррель.
Напомним
Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в среду, что предложил странам-членам блока, чтобы до конца года 40 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в рамках учебной миссии ЕС EUMAM.