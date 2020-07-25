В ЕС предостерегли Украину от торговых ограничений

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102940 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112267 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117152 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 150825 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116756 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141859 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104337 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102849 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105111 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102297 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

4 марта, 23:43 • 55736 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

5 марта, 01:24 • 79012 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 59660 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

02:42 • 42754 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

02:45 • 70917 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 113618 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 150806 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 141847 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 392665 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 343082 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 84446 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 108163 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 136239 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 213263 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 239811 просмотра
Актуальное
В ЕС предостерегли Украину от торговых ограничений

В ЕС предостерегли Украину от торговых ограничений

Киев  •  УНН

 • 17963 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Европейский Союз обеспокоен инициативой украинских политиков ограничить доступ к публичным закупкам для продукции машиностроения, если оно не будет обязательной локальной составляющей — то есть если хотя бы часть компонентов не будет произведена в Украине. Об этом говорится в ответе представительства ЕС в Киеве на запрос DW, передает УНН.

Комментируя принятый 21 июля Верховной Радой в первом чтении законопроект № 3739, а также связанный с ним проект постановления правительства, в дипломатической миссии подчеркнули, что эти документы однозначно будут нарушать принцип недискриминации, заложенный в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, а также в обязательствам Украины в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

“Хотя желание поддержать отечественную промышленность понятно, особенно учитывая экономические трудности из-за пандемии СOVID-19, есть другие способы это делать, не нарушая принципов свободной конкуренции в отношениях со странами ЕС и другими членами ВТО”, — отметили в представительстве ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС приветствовали согласование ТКГ мер по усилению режима тишины в Донбассе

Как отмечает Европейская дипломатическая миссия, повышение прозрачности государственных закупок способствовало тому, что украинцы стали больше получать за свои деньги, и предоставило дополнительные возможности для бизнеса. В представительстве ЕС называют этот факт “одним из главных достижений постмайданных правительств”.

Как пишет издание, Евросоюз уже неоднократно доносил свою позицию по законопроекту № 3739 на различных встречах с украинской стороной, последний раз на встрече премьер-министра Дениса Шмыгаля с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе 23 июля. И ЕС “будет продолжать это делать столько, сколько будет необходимо”, уверяют в киевском представительстве ЕС. Отвечая на вопрос издания о шагах Брюсселя в ответ, в дипломатическую миссию ЕС отметили, что они будут зависеть от решений, принятых Украиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Домбровскис назвал четыре ключевых стратегических направления реформ в Украине

Напомним, законопроектом № 3739 предлагается внести изменения в закон о публичных закупках “с целью модернизации украинской промышленности”. Речь идет об установлении временно — с 1 января 2021 года сроком на десять лет — особенностей осуществления процедур закупки отдельных товаров. С целью усовершенствования процедуры оценки тендерных предложений предлагается установить перечень товаров, в отношении которых использование требований локализации является обязательной при проведении публичных закупок.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находясь в Брюсселе 23 июля, признал, что положение законопроекта № 3739 противоречит соглашению об ассоциации с ЕС, и пообещал “искать золотую середину” до принятия законопроекта во втором чтении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль заявил о финализации концепции создания международного формата для Крыма

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаполитикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы