Домбровскіс назвав чотири ключових стратегічних напрямки реформ в Україні

“Ви знаєте, що Україна одна з країн Європейського сусідства, яка дійсно була вражена пандемією. Як частина нашої мети - допомогти нашим країнам-сусідам, ми також надамо Україні 1,2 мільярди євро, як пакет надзвичайної допомоги макроекономічної. Це також допомагає нашій підтримці українських реформ. Таким чином, ми дуже задоволені, що ми закінчили перемовини по Меморандуму по взаєморозумінню, по новій програмі. І ми будемо залучатись і далі під час підтримки стратегічного шляху реформ України. У нас є чотири ключових напрямки стратегічних підходів: це верховенство права, це управління публічними фондами, газовий ринок, а також державні підприємства”, - сказав Валдіс Домбровскіс.

Він зазначив, що вони підкреслюють ті досягнення, які вже зроблені, а також є сигналом для міжнародних інвесторів.

“З Прем’єр-міністром (Денисом Шмигалем - ред.) ми також обговорювали реформи України”, - додав Валдіс Домбровскіс.

Нагадаємо, Денис Шмигаль прибув з першим закордонним робочим візитом до Брюсселя.