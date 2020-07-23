Домбровскис назвал четыре ключевых стратегических направления реформ в Украине

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 10546 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100031 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104910 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131058 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109806 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129995 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101845 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102534 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104372 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102031 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Домбровскис назвал четыре ключевых стратегических направления реформ в Украине

Домбровскис назвал четыре ключевых стратегических направления реформ в Украине

Киев  •  УНН

 • 16960 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис во время рабочей встречи с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе назвал четыре приоритетных направления стратегических реформ Украины, касающиеся верховенства права, управления публичными фондами, газового рынка, а также государственных предприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube-канал Кабмина.

"Вы знаете, что Украина одна из стран Европейского соседства, которая действительно была поражена пандемией. Как часть нашей цели - помочь нашим странам-соседям, мы также предоставим Украине 1,2 миллиарда евро, как пакет чрезвычайной помощи макроэкономической. Это также помогает нашей поддержке украинских реформ. Таким образом, мы очень довольны, что мы закончили переговоры по Меморандуму по взаимопониманию, по новой программе. И мы будем привлекаться и дальше при поддержке стратегического пути реформ Украины. У нас есть четыре ключевых направления стратегических подходов: это верховенство права, это управление публичными фондами, газовый рынок, а также государственные предприятия", - сказал Валдис Домбровскис.

Он отметил, что они подчеркивают те достижения, которые уже сделаны, а также являются сигналом для международных инвесторов.

"С премьер-министром (Денисом Шмыгалем - ред.) мы также обсуждали реформы Украины", - добавил Валдис Домбровскис.

Напомним, Денис Шмыгаль прибыл с первым зарубежным рабочим визитом в Брюссель.

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