У ЄС застерігли Україну від торговельних обмежень

Коментуючи ухвалений 21 липня Верховною Радою у першому читанні законопроєкт № 3739, а також пов’язаний з ним проєкт постанови уряду, у дипломатичній місії наголосили, що ці документи однозначно порушуватимуть принцип недискримінації, закладений в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, а також у зобов’язаннях України в рамках Світової організації торгівлі (СОТ).

“Хоча бажання підтримати вітчизняну промисловість є зрозумілим, особливо з огляду на економічні труднощі через пандемію СOVID-19, є інші способи це робити, не порушуючи засад вільної конкуренції у відносинах з країнами ЄС та іншими членами СОТ”, — зазначили у представництві ЄС.

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Як зазначає Європейська дипломатична місія, підвищення прозорості державних закупівель сприяло тому, що українці стали більше отримувати за свої гроші, і надало додаткові можливості для бізнесу. У представництві ЄС називають цей факт “одним з головних досягнень постмайданних урядів”.

Як пише видання, Євросоюз вже неодноразово доносив свою позицію щодо законопроєкту № 3739 на різних зустрічах з українською стороною, востаннє на зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом у Брюсселі 23 липня. І ЄС “продовжуватиме це робити стільки, скільки буде необхідно”, запевняють у київському представництві ЄС. Відповідаючи на запитання видання про кроки Брюсселя у відповідь, у дипломатичній місії ЄС зазначили, що вони залежатимуть від рішень, ухвалених Україною.

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Нагадаємо, законопроєктом № 3739 пропонується внести зміни до закону про публічні закупівлі “з метою модернізації української промисловості”. Ідеться про встановлення тимчасово — з 1 січня 2021 року строком на десять років — особливостей здійснення процедур закупівлі окремих товарів. З метою удосконалення процедури оцінювання тендерних пропозицій пропонується встановити перелік товарів, щодо яких використання вимог локалізації є обов’язковим при проведенні публічних закупівель.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, перебуваючи у Брюсселі 23 липня, визнав, що положення законопроєкту № 3739 суперечать угоді про асоціацію з ЄС, і пообіцяв “шукати золоту середину” до ухвалення законопроєкту у другому читанні.

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