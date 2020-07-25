У ЄС застерігли Україну від торговельних обмежень

ukru
19 березня, 18:42 • 72251 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 118389 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 107908 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 122901 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 128491 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 121892 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 161350 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125433 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125094 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124099 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 35856 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 50487 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 54156 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 81418 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 64695 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 102992 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 107869 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 100508 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 161350 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 122126 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 60294 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 67214 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 109893 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 127871 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 127080 перегляди
Актуальне
У ЄС застерігли Україну від торговельних обмежень

У ЄС застерігли Україну від торговельних обмежень

Київ • УНН

 • 17964 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Європейський Союз стурбований ініціативою українських політиків обмежити доступ до публічних закупівель для продукції машинобудування, якщо вона не матиме обов'язкової локальної складової - тобто якщо хоча би частина компонентів не буде вироблена в Україні. Про це йдеться у відповіді представництва ЄС у Києві на запит DW, передає УНН.

Коментуючи ухвалений 21 липня Верховною Радою у першому читанні законопроєкт № 3739, а також пов’язаний з ним проєкт постанови уряду, у дипломатичній місії наголосили, що ці документи однозначно порушуватимуть принцип недискримінації, закладений в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, а також у зобов’язаннях України в рамках Світової організації торгівлі (СОТ).

“Хоча бажання підтримати вітчизняну промисловість є зрозумілим, особливо з огляду на економічні труднощі через пандемію СOVID-19, є інші способи це робити, не порушуючи засад вільної конкуренції у відносинах з країнами ЄС та іншими членами СОТ”, — зазначили у представництві ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЄС привітали узгодження ТКГ заходів щодо посилення режиму тиші на Донбасі

Як зазначає Європейська дипломатична місія, підвищення прозорості державних закупівель сприяло тому, що українці стали більше отримувати за свої гроші, і надало додаткові можливості для бізнесу. У представництві ЄС називають цей факт “одним з головних досягнень постмайданних урядів”.

Як пише видання, Євросоюз вже неодноразово доносив свою позицію щодо законопроєкту № 3739 на різних зустрічах з українською стороною, востаннє на зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом у Брюсселі 23 липня. І ЄС “продовжуватиме це робити стільки, скільки буде необхідно”, запевняють у київському представництві ЄС. Відповідаючи на запитання видання про кроки Брюсселя у відповідь, у дипломатичній місії ЄС зазначили, що вони залежатимуть від рішень, ухвалених Україною.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Домбровскіс назвав чотири ключових стратегічних напрямки реформ в Україні

Нагадаємо, законопроєктом № 3739 пропонується внести зміни до закону про публічні закупівлі “з метою модернізації української промисловості”. Ідеться про встановлення тимчасово — з 1 січня 2021 року строком на десять років — особливостей здійснення процедур закупівлі окремих товарів. З метою удосконалення процедури оцінювання тендерних пропозицій пропонується встановити перелік товарів, щодо яких використання вимог локалізації є обов’язковим при проведенні публічних закупівель.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, перебуваючи у Брюсселі 23 липня, визнав, що положення законопроєкту № 3739 суперечать угоді про асоціацію з ЄС, і пообіцяв “шукати золоту середину” до ухвалення законопроєкту у другому читанні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шмигаль заявив про фіналізацію концепції створення міжнародного формату для Криму

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32