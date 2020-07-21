ВР ухвалила за основу законопроект щодо зміни на 10 років процедур публічних закупівель
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Верховна Рада України на позачерговій сесії ухвалила за основу проект закону №3739 про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості. Відповідне рішення підтримали 248 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект має на меті забезпечення сталого розвитку виробничо-експортного потенціалу промислового сектору національної економіки, поліпшення економічного становища України, збереження існуючих і створення нових робочих місць, підвищення добробуту громадян. Пропонується вдосконалити процедуру публічних закупівель для певних груп продукції машинобудування.
Відтак, проектом закону пропонується тимчасово, з 1 січня 2021 року строком на десять років, встановити особливості здійснення процедур закупівлі окремих товарів. Зміни до ЗУ “Про публічні закупівлі" стосуються удосконалення процедури оцінювання тендерних пропозицій. Зокрема, встановлюється перелік товарів, щодо яких використання вимог локалізації стає обов’язковим при проведенні публічних закупівель.
Нагадаємо, Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України у своєму звіті інформує про "економію" 28,2 млрд грн при публічних закупівлях у 2019 році, проте не вказує на чинники, які зумовили цей показник.