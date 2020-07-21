ВР приняла за основу законопроект об изменении на 10 лет процедур публичных закупок

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119285 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102900 просмотра

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередной сессии приняла за основу проект закона №3739 о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности. Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект имеет цель обеспечение устойчивого развития производственно-экспортного потенциала промышленного сектора национальной экономики, улучшения экономического положения Украины, сохранения существующих и создание новых рабочих мест, повышение благосостояния граждан. Предлагается усовершенствовать процедуру публичных закупок для определенных групп продукции машиностроения.

Поэтому, проектом закона предлагается временно, с 1 января 2021 года сроком на десять лет, установить особенности осуществления процедур закупки отдельных товаров. Изменения в ЗУ "О публичных закупках" касаются усовершенствования процедуры оценки тендерных предложений. В частности, устанавливается перечень товаров, в отношении которых использование требований локализации становится обязательным при проведении публичных закупок.

Напомним, Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в своем отчете сообщает об "экономии" 28,2 млрд грн при публичных закупках в 2019 году, однако не указывает на факторы, которые обусловили этот показатель.

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