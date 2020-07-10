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Рахункова палата заявила про суперечливість даних про "економію" минулого року 28,2 млрд грн при публічних закупівлях

Рахункова палата заявила про суперечливість даних про "економію" минулого року 28,2 млрд грн при публічних закупівлях

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України у своєму звіті інформує про "економію" 28,2 млрд грн при публічних закупівлях у 2019 році, проте не вказує на чинники, які зумовили цей показник. Таких висновків Рахункова палата дійшла за результатами аналізу щорічного звіту Мінекономіки, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби РП.

"Як засвідчив аналіз звіту, очікувана вартість тендерів у 2019 році становила 581,3 млрд грн. А різниця між очікуваною вартістю та переможними пропозиціями, яку у звіті названо економією, становить більш ніж 28,2 млрд гривень. Рахункова палата звертає увагу: такий розрахунок і така сума "економії" не є свідченням ефективного та прозорого здійснення публічних закупівель, адже у звіті не проаналізовані чинники, зокрема ті, що впливають на формування очікуваної вартості тендерів", - йдеться в повідомленні.

Вищий орган аудиту зазначив, що підготовлений Мінекономіки звіт не надає чітких відповідей на низку питань, які характеризували б стан досягнення основної мети у сфері публічних закупівель, зокрема, чи була забезпечена їх ефективність та прозорість у 2019 році, чи здійснювалися вони в конкурентному середовищі та які заходи вживалися для розвитку добросовісної конкуренції та запобігання проявам корупції при здійсненні публічних закупівель.

"Отже, Рахункова палата вважає формальним підхід Міністерства до підготовки звіту. Документ не містить повного аналізу стану виконання Міністерством своїх функцій як Уповноваженого органу у сфері публічних закупівель", - зауважили аудитори.

Рахункова палата встановила також, що Міністерство у своєму звіті неналежно проаналізувало факт зменшення кількості конкурентних процедур на понад 10% та суми конкурентних закупівель – на 24%.

"Разом з тим установа зосередила увагу на середній кількості пропозицій на торги. Цей показник у 2019 році зріс з 2,29 до 2,39 в середньому пропозицій на один тендер (або на 4,4%). Проте зроблений з такого показника висновок щодо наявності конкурентного середовища серед підприємців під час здійснення закупівель є суперечливим", - зауважили у Рахунковій палаті.

Аудитори пояснили: про це свідчать дані стосовно недоліків та порушень при публічних закупівлях минулого року.

"Відповідно до звіту, недоліків і порушень зафіксовано на понад 74 млрд грн, а скарги були подані на процедури закупівель (лотів), загальна вартість яких перевищує 155 млрд грн, що становить майже 40% загальної очікуваної вартості тендерів у 2019 році", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Рахункова палата виявила використання з порушеннями 702 млн грн з витрачених 2,57 млрд грн на підтримку в безпечному стані енергоблоків та об’єкта "Укриття" і заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (ЧАЕС) у 2018-2019 роках.

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