Счетная палата заявила о противоречивости данных об "экономии" в прошлом году 28,2 млрд грн при публичных закупках
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в своем отчете сообщает об "экономии" 28,2 млрд грн при публичных закупках в 2019 году, однако не указывает на факторы, которые обусловили этот показатель. К таким выводам Счетная палата пришла по результатам анализа ежегодного отчета Минэкономики, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СП.
"Как показал анализ отчета, ожидаемая стоимость тендеров в 2019 году составила 581,3 млрд грн. А разница между ожидаемой стоимостью и победными предложениями, которая в отчете названа экономией, составляет более 28,2 млрд гривен. Счетная палата обращает внимание: такой расчет и такая сумма "экономии" не является свидетельством эффективного и прозрачного осуществления публичных закупок, ведь в отчете не проанализированы факторы, в частности те, которые влияют на формирование ожидаемой стоимости тендеров", - говорится в сообщении.
Высший орган аудита отметил, что подготовленный Минэкономики отчет не предоставляет четких ответов на ряд вопросов, которые характеризовали бы состояние достижения основной цели в сфере публичных закупок, в частности, была ли обеспечена их эффективность и прозрачность в 2019 году, осуществлялись ли они в конкурентной среде и какие меры предпринимались для развития добросовестной конкуренции и предотвращения проявлений коррупции при осуществлении публичных закупок.
"Итак, Счетная палата считает формальным подход Министерства к подготовке отчета. Документ не содержит полного анализа состояния выполнения Министерством своих функций как уполномоченного органа в сфере публичных закупок", - отметили аудиторы.
Счетная палата установила также, что Министерство в своем отчете ненадлежаще проанализировало факт уменьшения количества конкурентных процедур более чем на 10% и суммы конкурентных закупок - на 24%.
"Вместе с тем учреждение сосредоточило внимание на среднем количестве предложений на торги. Этот показатель в 2019 году вырос с 2,29 до 2,39 в среднем предложений на один тендер (или 4,4%). Однако сделанный по такому показателю вывод о наличии конкурентной среды среди предпринимателей при осуществлении закупок является противоречивым ", - отметили в Счетной палате.
Аудиторы объяснили: об этом свидетельствуют данные о недостатках и нарушениях при публичных закупках прошлого года.
"Согласно отчету, недостатков и нарушений зафиксировано более чем 74 млрд грн, а жалобы были поданы на процедуры закупок (лотов), общая стоимость которых превышает 155 млрд грн, что составляет почти 40% общей ожидаемой стоимости тендеров в 2019 году", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Счетная палата выявила использование с нарушениями 702 млн грн из потраченных 2,57 млрд грн на поддержку в безопасном состоянии энергоблоков и объекта "Укрытие" и мероприятия по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в 2018-2019 годах.