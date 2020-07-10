Счетная палата заявила о противоречивости данных об "экономии" в прошлом году 28,2 млрд грн при публичных закупках

КИЕВ. 10 июля. УНН. Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в своем отчете сообщает об "экономии" 28,2 млрд грн при публичных закупках в 2019 году, однако не указывает на факторы, которые обусловили этот показатель. К таким выводам Счетная палата пришла по результатам анализа ежегодного отчета Минэкономики, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СП.