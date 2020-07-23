Зустріч Шмигаля з Домбровскісом у Брюсселі: що обговорювали
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс під час робочої зустрічі в Брюсселі обговорили перетворення окупованого Криму на військову базу, як стримати Російську Федерацію від подальшої дестабілізації на сході України, а також виконання Україною Мінських угод. Про це Шмигаль повідомив на спільному брифінгу з Домбровскісом за результатами зустрічі, передає кореспондент УНН.
"...Під час цієї зустрічі ми обговорювали цілу низку питань, які стосуються відносин між Україною та Європейським Союзом. Крім основних питань спочатку ми говорили, по-перше, про боротьбу з російською агресією, виконання системних реформ в Україні, а також допомогу Європейського Союзу Україні під час пандемії", - повідомив Шмигаль.
Прем’єр зазначив, що Домбровскіс поінформував його про те, що відбувається в ЄС, а він поінформував його про ситуацію в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.
"Крім того, про відданість України виконанню Мінських угод. Ми будемо продовжувати це робити. Ми хочемо миру, а не війни. Ми обговорювали також питання, що має бути зроблено, щоб стримати Росію від подальшої дестабілізації на сході України, а також повернення до поваги до міжнародного законодавства. Ми не маємо права забувати, що російська агресія почалась після окупації і також ганебної анексії Криму. Ми бачимо постійні порушення прав людини в Криму, а також перетворення Криму на військову базу дійсно нас турбує", - додав Шмигаль.
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Як повідомляв УНН, Шмигаль також обговорював у Брюсселі "зелений" курс ЄС і трансформацію вугільних регіонів.