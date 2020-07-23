Зустріч Шмигаля з Домбровскісом у Брюсселі: що обговорювали

"...Під час цієї зустрічі ми обговорювали цілу низку питань, які стосуються відносин між Україною та Європейським Союзом. Крім основних питань спочатку ми говорили, по-перше, про боротьбу з російською агресією, виконання системних реформ в Україні, а також допомогу Європейського Союзу Україні під час пандемії", - повідомив Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що Домбровскіс поінформував його про те, що відбувається в ЄС, а він поінформував його про ситуацію в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.

"Крім того, про відданість України виконанню Мінських угод. Ми будемо продовжувати це робити. Ми хочемо миру, а не війни. Ми обговорювали також питання, що має бути зроблено, щоб стримати Росію від подальшої дестабілізації на сході України, а також повернення до поваги до міжнародного законодавства. Ми не маємо права забувати, що російська агресія почалась після окупації і також ганебної анексії Криму. Ми бачимо постійні порушення прав людини в Криму, а також перетворення Криму на військову базу дійсно нас турбує", - додав Шмигаль.

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Як повідомляв УНН, Шмигаль також обговорював у Брюсселі "зелений" курс ЄС і трансформацію вугільних регіонів.