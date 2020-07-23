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Встреча Шмыгаля с Домбровскисом в Брюсселе: что обсуждали

Встреча Шмыгаля с Домбровскисом в Брюсселе: что обсуждали

Киев  •  УНН

 • 15672 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис во время рабочей встречи в Брюсселе обсудили превращение оккупированного Крыма в военную базу, как сдержать Российскую Федерацию от дальнейшей дестабилизации на востоке Украины, а также выполнение Украиной Минских соглашений. Об этом Шмыгаль сообщил на совместном брифинге с Домбровскисом по результатам встречи, передает корреспондент УНН.

"...Во время этой встречи мы обсуждали целый ряд вопросов, касающихся отношений между Украиной и Европейским Союзом. Кроме основных вопросов сначала мы говорили, во-первых, о борьбе с российской агрессией, выполнении системных реформ в Украине, а также помощь Европейского союза Украины во время пандемии", - сообщил Шмыгаль.

Премьер отметил, что Домбровскис проинформировал его о том, что происходит в ЕС, а он проинформировал его о ситуации во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

"Кроме того, о преданности Украины выполнению Минских соглашений. Мы будем продолжать это делать. Мы хотим мира, а не войны. Мы обсуждали также вопросы, что должно быть сделано, чтобы сдержать Россию от дальнейшей дестабилизации на востоке Украины, а также возврат к уважению к международному законодательству. Мы не имеем права забывать, что российская агрессия началась после оккупации и также позорной аннексии Крыма. Мы видим постоянные нарушения прав человека в Крыму, а также превращение Крыма в военную базу действительно нас беспокоит", - добавил Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Домбровскис назвал четыре ключевых стратегических направления реформ в Украине

Как сообщал УНН, Шмыгаль также обсуждал в Брюсселе "зеленый" курс ЕС и трансформацию угольных регионов.

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