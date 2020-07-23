Шмигаль обговорив у Брюсселі "зелений" курс ЄС і трансформацію вугільних регіонів

ukru
19 березня, 18:42 • 56384 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 107236 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 103933 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 119340 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 125488 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120898 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 157914 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125236 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124913 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123988 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 21889 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 36587 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 41384 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 45672 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 21703 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 99856 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 104890 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 91748 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 157907 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 119374 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 55451 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 62705 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 108774 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126889 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 126192 перегляди
Актуальне
Шмигаль обговорив у Брюсселі "зелений" курс ЄС і трансформацію вугільних регіонів

Шмигаль обговорив у Брюсселі "зелений" курс ЄС і трансформацію вугільних регіонів

Київ • УНН

 • 13413 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та виконавчий віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс обговорили сьогодні у Брюсселі екологічні ініціативи та справедливу трансформацію вугільних регіонів, передає УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

"Сторони обговорили важливість впровадження Європейського зеленого курсу (New Green Deal), який має на меті досягнення кліматично нейтральної економіки, а також необхідність участі у цьому процесі якомога більшої кількості країн-партнерів, зокрема України", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль відзначив, що "курс України на європейську інтеграцію незмінний і саме тому уряд активно працює над долученням до Зеленого курсу ЄС".

У той же час Прем’єр повідомив, що в найближчі роки важливо зберегти баланс між економікою, соціальним розвитком та екологією, а також уникнути створення нового "вуглецевого кордону" в Європі.

"Ми готові зробити свій внесок у спільні зусилля щодо створення кліматично нейтрального європейського континенту та формувати і реалізовувати політику, яка врахує екологічні й кліматичні виклики, стале фінансування і справедливу трансформацію ключових сфер економіки. При цьому важливо, щоб при формуванні політик ЄС вони враховували країни, які взяли на себе зобов’язання у рамках Угод про асоціацію та Договору про Енергетичне Співтовариство", – повідомив Денис Шмигаль.

"Окрім цього, сторони обговорили можливість долучення України до Платформи ЄС для вугільних регіонів у стані трансформації. Основна мета цієї ініціативи – використання міжнародного досвіду у справедливій трансформації українських вугільних регіонів", - йдеться у повідомленні.

Очільник уряду зазначив, що така справедлива трансформація є вкрай важливою, адже пов’язана зі збереженням та розвитком великої кількості українських мономіст. Трансформація, на думку Прем’єра, має диверсифікувати економіку регіонів, щоб люди могли отримали належну роботу та забезпечити свої сім’ї.

"Ми працюємо над тим, аби наші міжнародні партнери долучилися до процесу справедливої трансформації вугільних регіонів України, як фінансово, так і експертно. У травні ми говорили з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про можливе використання німецького досвіду в цьому процесі. Сподіваємося та працюємо над тим, аби до відповідного процесу долучилися наші партнери зі Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Європейського інвестиційного банку", – підкреслив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра енергетики Буславець анонсувала пілотний проект трансформації шахт у двох мономістах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32