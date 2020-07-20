Буславець анонсувала пілотний проект трансформації шахт у двох мономістах

КИЇВ. 20 липня. УНН. Пілотний проект трансформації вугільних шахт може пройти одразу у двох мономістах — у західному та у східному регіонах України. Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час засідання Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.