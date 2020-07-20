Буславець анонсувала пілотний проект трансформації шахт у двох мономістах

ukru
19 березня, 18:42 • 87366 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 129452 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 112126 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 126704 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 131724 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 122964 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 165061 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125677 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125306 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124226 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 62084 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 65612 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 107399 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 79965 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 26976 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 106147 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 111005 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 103596 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 165065 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 125119 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 66147 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 72766 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 111285 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 129097 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 128192 перегляди
Актуальне
Буславець анонсувала пілотний проект трансформації шахт у двох мономістах

Буславець анонсувала пілотний проект трансформації шахт у двох мономістах

Київ • УНН

 • 19864 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Пілотний проект трансформації вугільних шахт може пройти одразу у двох мономістах — у західному та у східному регіонах України. Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час засідання Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

“Вже були перемовини на високому рівні з Німеччиною стосовно реалізації пілотного проекту. Зараз обговорюємо перспективи щодо реалізації такого проекту у двох мономістах — у західному та у східному регіонах України”, — зазначила Буславець.

У Міненерго кажуть, що реалізація цього проекту покликана допомогти вирішити питання соціального, економічного, екологічного характеру, переорієнтувати людей на іншу роботу для їхньої подальшої адаптації після закриття шахти.

Критерії відбору шахт розроблять в межах підготовки Концепції та Національної програми трансформації вугільних регіонів.

В.о. міністра заявила, що профільним заступникам вже дано доручення та розроблено план виїздів на шахти для розгляду середньострокових планів видобутку вугілля.

“Це необхідно для розуміння собівартості такого вугілля, щоб була можливість визначити, які шахти є перспективними, які — ні”, — пояснила Буславець.

Вона також нагадала, що у травні цього року утворено Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів під головуванням Прем’єр-міністра України. Мета діяльності Координаційного Центру — розробка Національної програми з трансформації вугільних регіонів. На першому засіданні пропонується розглянути проект концепції розвитку вугільної галузі та трансформації вугільних регіонів України, яку разом з планом заходів до неї розробляють у Міненерго.

“На даний час також ведеться робота зі створення Проектного офісу за рахунок фінансування поточних проектів в енергетичній сфері Світовим банком”, — зазначила в.о. міністра.

У межах розробки Концепції та Національної програми трансформації вугільних регіонів:

— допрацьовується методологія та критерії оцінки ефективності вугільних підприємств (процес закриття має бути поетапним, визначається пріоритетність областей та міст, які потребуватимуть програмної підтримки у першу чергу);

— проаналізовано соціально-економічну ситуацію в областях, що підпадають під трансформацію і зараз розробляються підходи щодо диверсифікації місцевих економік і створення нових робочих місць;

— проводиться оцінка та сегментація трудових ресурсів;

— паралельно на рівні громад розроблені ініціативи, концепції та предТЕО пілотних проектів щодо зменшення залежності громад від вугілля.

Всі ці компоненти мають стати частиною Національної програми, структура якої також обговорюється.

Нагадаємо, минулого тижня було призначено двох заступників Міністра енергетики. Олександр Зорін займатиметься питаннями операційної діяльності у вугільній галузі, Максим Немчинов, з-поміж іншого, відповідатиме за реформу вугільної галузі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32