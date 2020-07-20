Буславець анонсувала пілотний проект трансформації шахт у двох мономістах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Пілотний проект трансформації вугільних шахт може пройти одразу у двох мономістах — у західному та у східному регіонах України. Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час засідання Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
“Вже були перемовини на високому рівні з Німеччиною стосовно реалізації пілотного проекту. Зараз обговорюємо перспективи щодо реалізації такого проекту у двох мономістах — у західному та у східному регіонах України”, — зазначила Буславець.
У Міненерго кажуть, що реалізація цього проекту покликана допомогти вирішити питання соціального, економічного, екологічного характеру, переорієнтувати людей на іншу роботу для їхньої подальшої адаптації після закриття шахти.
Критерії відбору шахт розроблять в межах підготовки Концепції та Національної програми трансформації вугільних регіонів.
В.о. міністра заявила, що профільним заступникам вже дано доручення та розроблено план виїздів на шахти для розгляду середньострокових планів видобутку вугілля.
“Це необхідно для розуміння собівартості такого вугілля, щоб була можливість визначити, які шахти є перспективними, які — ні”, — пояснила Буславець.
Вона також нагадала, що у травні цього року утворено Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів під головуванням Прем’єр-міністра України. Мета діяльності Координаційного Центру — розробка Національної програми з трансформації вугільних регіонів. На першому засіданні пропонується розглянути проект концепції розвитку вугільної галузі та трансформації вугільних регіонів України, яку разом з планом заходів до неї розробляють у Міненерго.
“На даний час також ведеться робота зі створення Проектного офісу за рахунок фінансування поточних проектів в енергетичній сфері Світовим банком”, — зазначила в.о. міністра.
У межах розробки Концепції та Національної програми трансформації вугільних регіонів:
— допрацьовується методологія та критерії оцінки ефективності вугільних підприємств (процес закриття має бути поетапним, визначається пріоритетність областей та міст, які потребуватимуть програмної підтримки у першу чергу);
— проаналізовано соціально-економічну ситуацію в областях, що підпадають під трансформацію і зараз розробляються підходи щодо диверсифікації місцевих економік і створення нових робочих місць;
— проводиться оцінка та сегментація трудових ресурсів;
— паралельно на рівні громад розроблені ініціативи, концепції та предТЕО пілотних проектів щодо зменшення залежності громад від вугілля.
Всі ці компоненти мають стати частиною Національної програми, структура якої також обговорюється.
Нагадаємо, минулого тижня було призначено двох заступників Міністра енергетики. Олександр Зорін займатиметься питаннями операційної діяльності у вугільній галузі, Максим Немчинов, з-поміж іншого, відповідатиме за реформу вугільної галузі.