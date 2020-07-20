Буславец анонсировала пилотный проект трансформации шахт в двух моногородах

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 98339 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104533 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130591 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109549 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129795 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101810 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102515 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104357 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102028 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 43726 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

4 марта, 20:02 • 66111 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

4 марта, 20:17 • 36050 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

4 марта, 20:23 • 70552 просмотра
Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

21:08 • 27508 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 103375 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 130596 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 129796 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 384027 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 334774 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 43726 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 104191 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 132807 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 210047 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 236747 просмотра
Актуальное
Буславец анонсировала пилотный проект трансформации шахт в двух моногородах

Буславец анонсировала пилотный проект трансформации шахт в двух моногородах

Киев  •  УНН

 • 19855 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Пилотный проект трансформации угольных шахт может пройти сразу в двух моногородах - в западном и в восточном регионах Украины. Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Уже были переговоры на высоком уровне с Германией по реализации пилотного проекта. Сейчас обсуждаем перспективы по реализации такого проекта в двух моногородах - в западном и в восточном регионах Украины", - отметила Буславец.

В Минэнерго говорят, что реализация этого проекта призвана помочь решить вопрос социального, экономического, экологического характера, переориентировать людей на другую работу для их дальнейшей адаптации после закрытия шахты.

Критерии отбора шахт разработают в рамках подготовки Концепции и Национальной программы трансформации угольных регионов.

И.о. министра заявила, что профильным заместителям уже дано поручение и разработан план выездов на шахты для рассмотрения среднесрочных планов добычи угля.

"Это необходимо для понимания себестоимости такого угля, чтобы была возможность определить, какие шахты являются перспективными, какие - нет", - пояснила Буславец.

Она также напомнила, что в мае этого года создано Координационный центр по вопросам трансформации угольных регионов под председательством Премьер-министра Украины. Цель деятельности Координационного Центра - разработка Национальной программы по трансформации угольных регионов. На первом заседании предлагается рассмотреть проект концепции развития угольной отрасли и трансформации угольных регионов Украины, которую вместе с планом мероприятий к ней разрабатывают в Минэнерго.

"В настоящее время также ведется работа по созданию Проектного офиса за счет финансирования текущих проектов в энергетической сфере Всемирным банком", - отметила и.о. министра.

В рамках разработки Концепции и Национальной программы трансформации угольных регионов:

- дорабатывается методология и критерии оценки эффективности угольных предприятий (процесс закрытия должен быть поэтапным, определяется приоритетность областей и городов, требующих программной поддержки в первую очередь)

- проанализировано социально-экономическую ситуацию в областях, подпадающих под трансформацию и сейчас разрабатываются подходы к диверсификации местной экономики и создание новых рабочих мест;

- проводится оценка и сегментация трудовых ресурсов;

- параллельно на уровне общин разработаны инициативы, концепции и предТЕО пилотных проектов по уменьшению зависимости общин от угля.

Все эти компоненты должны стать частью Национальной программы, структура которой также обсуждается.

Напомним, на прошлой неделе было назначено двух заместителей министра энергетики. Александр Зорин будет заниматься вопросами операционной деятельности в угольной отрасли, Максим Немчинов, среди прочего, будет отвечать за реформу угольной отрасли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы