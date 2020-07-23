Шмыгаль обсудил в Брюсселе "зеленый" курс ЕС и трансформацию угольных регионов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс обсудили сегодня в Брюсселе экологические инициативы и справедливую трансформацию угольных регионов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Стороны обсудили важность внедрения Европейского зеленого курса (New Green Deal), который имеет целью достижение климатически нейтральной экономики, а также необходимость участия в этом процессе как можно большего количества стран-партнеров, в частности Украины", - сказано в сообщении.
Шмыгаль отметил, что "курс Украины на европейскую интеграцию неизменный и именно поэтому правительство активно работает над присоединением к Зеленому курсу ЕС".
В то же время Премьер сообщил, что в ближайшие годы важно сохранить баланс между экономикой, социальным развитием и экологией, а также избежать создания новой "углеродной границы" в Европе.
"Мы готовы внести свой вклад в общие усилия по созданию климатически нейтрального европейского континента и формировать и реализовывать политику, которая учтет экологические и климатические вызовы, постоянное финансирование и справедливую трансформацию ключевых сфер экономики. При этом важно, чтобы при формировании политик ЕС они учитывали страны, которые взяли на себя обязательства в рамках соглашений об ассоциации и Договора об Энергетическом Сообществе", - сообщил Денис Шмыгаль.
"Кроме этого, стороны обсудили возможность вступления Украины в Платформу ЕС для угольных регионов в состоянии трансформации. Основная цель этой инициативы - использование международного опыта в справедливой трансформации украинских угольных регионов", - говорится в сообщении.
Глава правительства отметил, что такая справедливая трансформация является крайне важной, ведь связана с сохранением и развитием большого количества украинских моногородов. Трансформация, по мнению Премьера, должна диверсифицировать экономику регионов, чтобы люди могли получить надлежащую работу и обеспечить свои семьи.
"Мы работаем над тем, чтобы наши международные партнеры включились в процесс справедливой трансформации угольных регионов Украины, как финансово, так и экспертно. В мае мы говорили с канцлером Германии Ангелой Меркель о возможном использовании немецкого опыта в этом процессе. Надеемся и работаем над тем, чтобы к соответствующему процессу присоединились наши партнеры из Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, а также Европейского инвестиционного банка", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
Напомним, ранее и.о. министра энергетики Буславец анонсировала пилотный проект трансформации шахт в двух моногородах.