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Шмигаль заявив про фіналізацію концепції створення міжнародного формату для Криму

Шмигаль заявив про фіналізацію концепції створення міжнародного формату для Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Міністерство закордонних справ України фіналізувало концепцію створення спеціального міжнародного формату для Криму — Міжнародної платформи “Крим — це Україна”. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Так, у четвер, 23 липня, під час робочого візиту до Брюсселя Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Високим Представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем.

За словами Глави Уряду, МЗС фіналізувало концепцію створення спеціального міжнародного формату для Криму — Міжнародної платформи “Крим — це Україна”.

“На першому етапі це буде консультативно-координаційний формат. Однак, в майбутньому ми не виключаємо його перетворення на переговорний”.

За його словами, платформа має опікуватись усім спектром наслідків окупації від гуманітарного до безпекового виміру.

“Мілітаризація Криму впливає на безпеку Південно-Східної Європи, зокрема регіону Чорного, Азовського і Середземного морів. Крім того, існує потреба у покращенні координації і підвищенні ефективності санкційної політики, як і міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму загалом”, — наголосив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль додав, що серед ключових учасників нової платформи Україна хотіла б бачити держав-гарантів української безпеки, зокрема США, Велику Британію та Францію, Німеччину як ключову учасницю Нормандського формату, а також регіональних партнерів, що, як і Україна, зацікавлені у розв’язанні кримського питання та припиненні агресивної політики Росії.

“Ми сподіваємося і на підтримку цієї ініціативи з боку ЄС, НАТО і держав-членів, як і інших партнерів, які продемонстрували свою підтримку введенням кримських пакетів санкцій”, — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, Джапарова обговорила з представником НАТО в Україні мілітаризацію Росією Криму.

Українські Національні Новини

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