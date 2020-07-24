У ЄС привітали узгодження ТКГ заходів щодо посилення режиму тиші на Донбасі

“Високий представник (ЄС) високо оцінив зусилля Президента (Володимира) Зеленського у реалізації Мінських угод і підтвердив незмінну і повну підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України. Він привітав останню домовленість, досягнуту на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи щодо додаткових заходів по зміцненню режиму припинення вогню станом на 27 липня, спрямованих на забезпечення дотримання всеосяжного, стійкого і необмеженого припинення вогню, і наголосив на необхідності досягнення прогресу щодо заходів, узгоджених на саміті паризького формату в Нормандії в грудні 2019 року. Високий представник також підтвердив очікування ЄС, що Росія відповість взаємністю на зусилля України, повністю виконає Мінські угоди і використає свій вплив на підтримувані нею збройні формування”, — наголошується у заяві.

Боррель підтвердив, що санкції ЄС щодо Російської Федерації залишаються в силі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ніхто не чекатиме, коли нас будуть вбивати: Таран повідомив деталі нового перемир’я

Високий представник Євросоюзу також запевнив у допомозі в реформуванні України. “Верховний представник підкреслив готовність ЄС продовжувати надавати підтримку Україні в здійсненні реформ і наголосив на необхідності того, щоб українська влада підтримувала зусилля з реформування судової системи, прокуратури і сектора безпеки, — йдеться в заяві. — Він підняв питання про звільнення орієнтованих на реформу чиновників в українському уряді, а також генерального прокурора, відставку голови Національного банку України і потенційного негативного впливу цього на стійкість програми реформ”.

Нагадаємо, напередодні в Офісі Президента України заявили про прорив у Мінському процесі. Очікується, що з 27 липня на Донбасі запроваджується повне припинення вогню.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Резніков повідомив, у чому “прорив” вчорашніх перемовин в ТКГ