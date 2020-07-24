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У ЄС привітали узгодження ТКГ заходів щодо посилення режиму тиші на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель привітав факт досягнення домовленості Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у питанні додаткових заходів посилення режиму тиші на Донбасі. Про це йдеться в заяві зовнішньополітичної служби ЄС, поширеній за підсумками зустрічі Борреля з прем’єр-міністром Денисом Шмигаль, передає УНН.

“Високий представник (ЄС) високо оцінив зусилля Президента (Володимира) Зеленського у реалізації Мінських угод і підтвердив незмінну і повну підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України. Він привітав останню домовленість, досягнуту на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи щодо додаткових заходів по зміцненню режиму припинення вогню станом на 27 липня, спрямованих на забезпечення дотримання всеосяжного, стійкого і необмеженого припинення вогню, і наголосив на необхідності досягнення прогресу щодо заходів, узгоджених на саміті паризького формату в Нормандії в грудні 2019 року. Високий представник також підтвердив очікування ЄС, що Росія відповість взаємністю на зусилля України, повністю виконає Мінські угоди і використає свій вплив на підтримувані нею збройні формування”, — наголошується у заяві.

Боррель підтвердив, що санкції ЄС щодо Російської Федерації залишаються в силі.

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Високий представник Євросоюзу також запевнив у допомозі в реформуванні України. “Верховний представник підкреслив готовність ЄС продовжувати надавати підтримку Україні в здійсненні реформ і наголосив на необхідності того, щоб українська влада підтримувала зусилля з реформування судової системи, прокуратури і сектора безпеки, — йдеться в заяві. — Він підняв питання про звільнення орієнтованих на реформу чиновників в українському уряді, а також генерального прокурора, відставку голови Національного банку України і потенційного негативного впливу цього на стійкість програми реформ”.

Нагадаємо, напередодні в Офісі Президента України заявили про прорив у Мінському процесі. Очікується, що з 27 липня на Донбасі запроваджується повне припинення вогню.

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