Резніков повідомив, у чому “прорив” вчорашніх перемовин в ТКГ

“Річ, яку нам вдалось зробити, і в цьому як раз прорив... до цього існував наратив про те що „спочатку політичні домовленості, потім все інше“. Так, принаймні, домінувала Російська Федерація у попередніх перемовинах. Ми повернулись до пріоритету: безпекові умови — в першу чергу. Це пункт перший комплексу заходів Мінських угод — спочатку безпека, режим тиші, припинення вогню, а потім все інше. У цьому головна новина”, — сказав Резніков.

Як повідомляв УНН, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) в форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 повинен дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню.