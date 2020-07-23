Резніков повідомив, у чому “прорив” вчорашніх перемовин в ТКГ

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Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

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19 березня, 14:10 • 103370 перегляди

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19 березня, 10:24 • 118830 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. На перемовинах у Тристоронній контактній групі у середу повернулись до пріоритету: безпекові умови — в першу чергу. В цьому полягає головний прорив. Про це сказав віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков журналістам під час візиту на Донбас, передає кореспондент УНН.

“Річ, яку нам вдалось зробити, і в цьому як раз прорив... до цього існував наратив про те що „спочатку політичні домовленості, потім все інше“. Так, принаймні, домінувала Російська Федерація у попередніх перемовинах. Ми повернулись до пріоритету: безпекові умови — в першу чергу. Це пункт перший комплексу заходів Мінських угод — спочатку безпека, режим тиші, припинення вогню, а потім все інше. У цьому головна новина”, — сказав Резніков.

Як повідомляв УНН, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) в форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 повинен дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Українські Національні Новини

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