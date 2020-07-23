Ніхто не чекатиме, коли нас будуть вбивати: Таран повідомив деталі нового перемир’я
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У рамках сталого припинення вогню, про яке було досягнено домовленості під час засідання ТКГ у середу, сторона може відкрити вогонь у відповідь в рамках захисту - рішення про це приймають Збройні сили. Про це сказав на брифінгу в Станиці Луганській міністр оборони України Андрій Таран, передає кореспондент УНН.
“Ніхто не збирається чекати, коли нас будуть убивать. Існує стаття 51 уставу ООН, яка дає право захищатись. Але зараз йдеться про реальну можливість зупинити вогонь з обох сторін. Цей документ, який був погоджений вчора, якраз і дає можливість всім показати свою політичну волю. У нас в Україні така політична воля дійсно є. Сподіваємось, інша сторона також зможе показати наявність політичної волі. В документі прописано, що відповідне рішення (відкрити вогонь у відповідь — ред.) приймає командування ЗСУ чи командування озброєних формувань ОРДЛО”, — сказав Таран.
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Як повідомляв УНН, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) в форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 повинен дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню.