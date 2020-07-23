Ніхто не чекатиме, коли нас будуть вбивати: Таран повідомив деталі нового перемир’я

“Ніхто не збирається чекати, коли нас будуть убивать. Існує стаття 51 уставу ООН, яка дає право захищатись. Але зараз йдеться про реальну можливість зупинити вогонь з обох сторін. Цей документ, який був погоджений вчора, якраз і дає можливість всім показати свою політичну волю. У нас в Україні така політична воля дійсно є. Сподіваємось, інша сторона також зможе показати наявність політичної волі. В документі прописано, що відповідне рішення (відкрити вогонь у відповідь — ред.) приймає командування ЗСУ чи командування озброєних формувань ОРДЛО”, — сказав Таран.

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Як повідомляв УНН, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) в форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 повинен дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню.