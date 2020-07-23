Никто не будет ждать, когда нас будут убивать: Таран сообщил детали нового перемирия

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 69163 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104200 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109103 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137177 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111874 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133326 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102402 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102641 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104873 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102195 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Никто не будет ждать, когда нас будут убивать: Таран сообщил детали нового перемирия

Никто не будет ждать, когда нас будут убивать: Таран сообщил детали нового перемирия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. В рамках устойчивого прекращения огня, о котором достигнута договоренность во время заседания ТКГ в среду, сторона может открыть огонь в рамках защиты - решение об этом принимают Вооруженные силы. Об этом сказал на брифинге в Станице Луганской министр обороны Украины Андрей Таран, передает корреспондент УНН.

"Никто не собирается ждать, когда нас будут убивать. Существует статья 51 устава ООН, которая дает право защищаться. Но сейчас речь идет о реальной возможности остановить огонь с обеих сторон. Этот документ, который был согласован вчера, как раз и дает возможность всем показать свою политическую волю. У нас в Украине такая политическая воля действительно есть. Надеемся, другая сторона также сможет показать наличие политической воли. В документе прописано, что соответствующее решение (открыть огонь - ред.) принимает командование ВСУ или командование вооруженных формирований ОРДЛО", - сказал Таран.

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Как сообщал УНН, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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