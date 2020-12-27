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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В Египте арестовали директора и владельца клиники, где при пожаре погибли 10 человек

Киев • УНН

 • 10930 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Директор и владелец больницы, где в субботу в результате пожара погибли 10 человек и пострадали еще шесть, были арестованы в Египте. Об этом в воскресенье сообщило издание Masraui, передает УНН.

В Египте арестовали директора и владельца клиники, где при пожаре погибли 10 человек

Пожар в реанимационном отделении карантинного госпиталя города Убур в пригороде Каира, где проходят лечение больные COVID-19, произошел в субботу на рассвете.

Возгорание, по предварительным данным, было спровоцировано коротким замыканием в оборудовании по поддержке жизнедеятельности тяжелых пациентов.

Кроме того, для дачи показаний задержаны несколько медсестер. По словам одного из них, замкнуло проводку в одном из аппаратов ИВЛ, и произошло возгорание газового баллона.

Погибшие получили отравление продуктами горения, других удалось эвакуировать.

Как сообщал УНН, 19 декабря в Турции, в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя Газиантеп произошел взрыв кислородного аппарата — погибло около десяти человек.

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