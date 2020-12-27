Как сообщал УНН, 19 декабря в Турции, в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя Газиантеп произошел взрыв кислородного аппарата — погибло около десяти человек.
В Египте арестовали директора и владельца клиники, где при пожаре погибли 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Директор и владелец больницы, где в субботу в результате пожара погибли 10 человек и пострадали еще шесть, были арестованы в Египте. Об этом в воскресенье сообщило издание Masraui, передает УНН.
Пожар в реанимационном отделении карантинного госпиталя города Убур в пригороде Каира, где проходят лечение больные COVID-19, произошел в субботу на рассвете.
Возгорание, по предварительным данным, было спровоцировано коротким замыканием в оборудовании по поддержке жизнедеятельности тяжелых пациентов.
Кроме того, для дачи показаний задержаны несколько медсестер. По словам одного из них, замкнуло проводку в одном из аппаратов ИВЛ, и произошло возгорание газового баллона.
Погибшие получили отравление продуктами горения, других удалось эвакуировать.