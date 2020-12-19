У Туреччині зросла кількість жертв вибуху у "коронавірусній" лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Кількість загиблих у результаті вибуху і подальшій пожежі у відділенні інтенсивної терапії приватної лікарні на південному сході Туреччини зросла до дев'яти. Про це повідомив у суботу міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа, передає УНН із посиланням на Anadolu.
"Тяжкий інцидент, що стався у відділенні інтенсивної терапії у Газиантепе, засмутив всіх нас. Кількість загиблих становить уже дев'ять. Інші пацієнти, які постраждали від пожежі, були доставлені у довколишні лікарні нашими 112 бригадами екстреної допомоги", - повідомив міністр.
Міністр додав, що він уважно стежить за розвитком подій після смертельного інциденту.
Як повідомляв УНН, 19 грудня у відділенні інтенсивної терапії для хворих з коронавірусом у лікарні університетського госпіталю Газіантепе стався вибух кисневого апарату - загинуло близько десяти людей.