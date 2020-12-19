У Туреччині зросла кількість жертв вибуху у "коронавірусній" лікарні

"Тяжкий інцидент, що стався у відділенні інтенсивної терапії у Газиантепе, засмутив всіх нас. Кількість загиблих становить уже дев'ять. Інші пацієнти, які постраждали від пожежі, були доставлені у довколишні лікарні нашими 112 бригадами екстреної допомоги", - повідомив міністр.

Міністр додав, що він уважно стежить за розвитком подій після смертельного інциденту.

Як повідомляв УНН, 19 грудня у відділенні інтенсивної терапії для хворих з коронавірусом у лікарні університетського госпіталю Газіантепе стався вибух кисневого апарату - загинуло близько десяти людей.