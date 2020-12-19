В Турции возросло число жертв взрыва в "коронавирусной" больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Число погибших в результате взрыва и последующего пожара в отделении интенсивной терапии частной больницы на юго-востоке Турции возросло до девяти. Об этом сообщил в субботу министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
"Тяжелый инцидент, произошедший в отделении интенсивной терапии в Газиантепе, огорчил всех нас. Количество погибших составляет уже девять. Остальные пациенты, которые пострадали от пожара, были доставлены в близлежащие больницы нашими 112 бригадами экстренной помощи", - сообщил министр.
Министр добавил, что он внимательно следит за развитием событий после смертельного инцидента.
Как сообщал УНН, 19 декабря в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя Газиантепе произошел взрыв кислородного аппарата - погибли около десяти человек.