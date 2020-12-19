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Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
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В Турции в отделении с больными COVID-19 взорвался кислородный аппарат: не менее 8 погибших

Киев • УНН

 • 22256 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. По меньшей мере восемь человек стали жертвами взрыва кислородного аппарата в больнице в городе Газиантеп на юге Турции. Об этом сообщает в субботу Anadolu, пишет УНН.

В Турции в отделении с больными COVID-19 взорвался кислородный аппарат: не менее 8 погибших

По его информации, взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя Газиантепа. Данные о пострадавших не приводятся.

По предварительной информации турецкого телеканала Haberturk, который передает данные местного пожарного управления: 7 человек погибли в отделении реанимации, ещё один человек умер во время перевода в другую больницу.

По информации телеканала — возраст погибших составляет от 56 до 85 лет. 14 других пациентов отделения перевели в другие больницы, способные принимать инфицированных COVID-19.

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