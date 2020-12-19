В Турции в отделении с больными COVID-19 взорвался кислородный аппарат: не менее 8 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. По меньшей мере восемь человек стали жертвами взрыва кислородного аппарата в больнице в городе Газиантеп на юге Турции. Об этом сообщает в субботу Anadolu, пишет УНН.
По его информации, взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя Газиантепа. Данные о пострадавших не приводятся.
По предварительной информации турецкого телеканала Haberturk, который передает данные местного пожарного управления: 7 человек погибли в отделении реанимации, ещё один человек умер во время перевода в другую больницу.
По информации телеканала — возраст погибших составляет от 56 до 85 лет. 14 других пациентов отделения перевели в другие больницы, способные принимать инфицированных COVID-19.