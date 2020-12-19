У Туреччині у відділенні з хворими COVID-19 вибухнув кисневий апарат: щонайменше 8 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Щонайменше вісім людей стали жертвами вибуху кисневого апарату в лікарні в місті Газіантеп на півдні Туреччини. Про це повідомляє в суботу Anadolu, пише УНН.
За його інформацією, вибух стався у відділенні інтенсивної терапії для хворих з коронавірусом у лікарні університетського госпіталю Газіантепа. Дані про потерпілих не наводяться.
За попередньою інформацією турецького телеканалу Haberturk, який передає дані місцевого пожежного управління: 7 людей загинули в відділенні реанімації, ще одна людина померла під час переведення в іншу лікарню.
За інформацією телеканалу — вік загиблих складає від 56 до 85 років. 14 інших пацієнтів відділення перевели в інші лікарні, здатні приймати інфікованих COVID-19.