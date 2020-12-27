Як повідомляв УНН, 19 грудня у Туреччині, у відділенні інтенсивної терапії для хворих з коронавірусом у лікарні університетського госпіталю Газіантепе стався вибух кисневого апарату — загинуло близько десяти людей.
В Єгипті сталась пожежа в лікарні для хворих на COVID-19: щонайменше 7 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. В результаті пожежі в суботу щонайменше семеро людей загинули і ще кілька отримали поранення в приватній лікарні, яка лікувала хворих на коронавірусну інфекцію поблизу єгипетської столиці Каїра, пише Reuters із посиланням на місцеві джерела, передає УНН.
Пожежа спалахнула зранку в госпіталі Місср Аль-Амаль в Ель-Обур, приблизно в 30 км на північний схід від центру Каїра, і, за даними первинного розслідування, була викликана несправністю в електромережі, повідомили служби безпеки і медичні джерела.
Лікарня була евакуйована і закрита, а пацієнти були переведені в державну лікарню в Каїрі, пише видання.
У Єгипті за останній тиждень різко зросла кількість офіційно підтверджених випадків коронавірусу. Міністерство охорони здоров’я зареєструвало 1189 нових випадків і 43 смерті в суботу, в результаті чого загальне число випадків з початку пандемії склало 131 315, включаючи 7352 смерті.
Експерти в галузі охорони здоров’я та деякі урядовці стверджують, що реальні цифри, ймовірно, будуть набагато вище через низький рівень державного тестування ПЛР і виключення з даних міністерства результатів приватних тестів.