Как сообщал УНН, 19 декабря в Турции, в отделении интенсивной терапии для больных с коронавируса в больнице университетского госпиталя Газиантеп произошел взрыв кислородного аппарата — погибло около десяти человек.
В Египте произошел пожар в больнице для больных COVID-19: не менее 7 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В результате пожара в субботу по меньшей мере семь человек погибли и еще несколько получили ранения в частной больнице, которая лечила больных коронавирусной инфекцией вблизи египетской столицы Каира, пишет Reuters со ссылкой на местные источники, передает УНН.
Пожар вспыхнул утром в госпитале Мисср Аль-Амаль в Эль-Обур, примерно в 30 км к северо-востоку от центра Каира, и, по данным первичного расследования, был вызван неисправностью в электросети, сообщили службы безопасности и медицинские источники.
Больница была эвакуирована и закрыта, а пациенты были переведены в государственную больницу в Каире, пишет издание.
В Египте за последнюю неделю резко возросло количество официально подтвержденных случаев коронавируса. Министерство здравоохранения зарегистрировало 1189 новых случаев и 43 смерти в субботу, в результате чего общее число случаев с начала пандемии составило 131 315, включая 7352 смерти.
Эксперты в области здравоохранения и некоторые чиновники утверждают, что реальные цифры, вероятно, будут гораздо выше из-за низкого уровня государственного тестирования ПЦР и исключения из данных министерства результатов частных тестов.