Як повідомляв УНН, 19 грудня у Туреччині, у відділенні інтенсивної терапії для хворих з коронавірусом у лікарні університетського госпіталю Газіантепе стався вибух кисневого апарату — загинуло близько десяти людей.
У Єгипті заарештували директора та власника клініки, де у пожежі загинули 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Директор і власник лікарні, де в суботу в результаті пожежі загинули 10 людей і постраждали ще шестеро, були заарештовані в Єгипті. Про це в неділю повідомило видання Masraui, передає УНН.
Пожежа в реанімаційному відділенні карантинного госпіталю міста Убур в передмісті Каїра, де проходять лікування хворі на COVID-19, сталась в суботу на світанку.
Займання, за попередніми даними, було спровоковано коротким замиканням в обладнанні з підтримки життєдіяльності важких пацієнтів.
Крім того, для надання свідчень затримані кілька медсестер. За словами однієї з них, замкнуло проводку в одному з апаратів ШВЛ, і сталося займання газового балона.
Загиблі отримали отруєння продуктами горіння, інших вдалося евакуювати.