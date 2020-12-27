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У Єгипті заарештували директора та власника клініки, де у пожежі загинули 10 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Директор і власник лікарні, де в суботу в результаті пожежі загинули 10 людей і постраждали ще шестеро, були заарештовані в Єгипті. Про це в неділю повідомило видання Masraui, передає УНН.

У Єгипті заарештували директора та власника клініки, де у пожежі загинули 10 людей

Пожежа в реанімаційному відділенні карантинного госпіталю міста Убур в передмісті Каїра, де проходять лікування хворі на COVID-19, сталась в суботу на світанку.

Займання, за попередніми даними, було спровоковано коротким замиканням в обладнанні з підтримки життєдіяльності важких пацієнтів.

Крім того, для надання свідчень затримані кілька медсестер. За словами однієї з них, замкнуло проводку в одному з апаратів ШВЛ, і сталося займання газового балона.

Загиблі отримали отруєння продуктами горіння, інших вдалося евакуювати.

Як повідомляв УНН, 19 грудня у Туреччині, у відділенні інтенсивної терапії для хворих з коронавірусом у лікарні університетського госпіталю Газіантепе стався вибух кисневого апарату — загинуло близько десяти людей.

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