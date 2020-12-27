В Египте в результате ДТП погибли 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. По меньшей мере 12 человек погибли и шестеро пострадали в воскресенье в результате дорожной аварии в Египте. Об этом сообщил новостной портал Ahl Masr со ссылкой на заявление губернатора провинции Асуан Ашрафа Аттыйя, где произошла авария, передает УНН.
По имеющейся информации, переполненный людьми микроавтобус столкнулся с пикапом на ведущей в Каир трассе в районе города Ком-Омбо. Что стало причиной дорожного инцидента, не сообщается.
Как сообщал УНН, на западе Камеруна автобус столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего погибли 37 человек, еще 18 получили ранения.
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