ДТП у Камеруні: щонайменше 37 загиблих

Аварія сталася вранці на дорозі Фумбан — Яунде, автобус на 70 місць їхав в камерунську столицю Яунде. “Люди поверталися з різдвяних свят, частина пасажирів прямувала до рідних для зустрічі Нового року”, — повідомив агентству член регіональної адміністрації Абсалом Мононо Воло.

Він додав, що кількість загиблих може зрости.

Нагадаємо, в кінці листопада в Бразилії сталося масштабне ДТП з автобусом — щонайменше 41 людина загинула.