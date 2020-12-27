ДТП у Камеруні: щонайменше 37 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. На заході Камеруну автобус зіткнувся з вантажним автомобілем, в результаті чого загинули 37 людей, ще 18 отримали поранення, повідомляє агентство Associated Press, пише УНН.
Аварія сталася вранці на дорозі Фумбан — Яунде, автобус на 70 місць їхав в камерунську столицю Яунде. “Люди поверталися з різдвяних свят, частина пасажирів прямувала до рідних для зустрічі Нового року”, — повідомив агентству член регіональної адміністрації Абсалом Мононо Воло.
Він додав, що кількість загиблих може зрости.
Нагадаємо, в кінці листопада в Бразилії сталося масштабне ДТП з автобусом — щонайменше 41 людина загинула.